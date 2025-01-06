الدوري الإماراتي .. خورفكان يتجاوز بني ياس بخماسية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 05:51 مساءً - تغلب خورفكان على نظيره بني ياس، بنتيجة 5-2، مساء اليوم، ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

خماسية خورفكان حملت توقيع كلاً من شيكنا دومبيا “هدفين” (د13، د59)، وحمدان حسن “هدفين” (د62، د84)، وعمر كيتا (د88).

فيما سجل سيل سوزا (د28)، وأرنولد لوسامبا (د31) هدفي بني ياس.

بهذه النتيجة، رفع خورفكان رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، وتجمد رصيد بني ياس عند 8 نقاط في المركز 11.