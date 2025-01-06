انت الأن تتابع خبر هل طلب نادي الزمالك من قائد الفريق الأول الاعتزال؟ مصدر موثوق يكشف عن حقيقة هذا الخبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل طلب نادي الزمالك من شيكابالا الاعتزال، تداولت الأيام الماضية أنباء متباينة حول قرار إدارة نادي الزمالك بشأن لاعب الفريق الأول محمود عبد الرازق شيكابالا، حيث تشير بعض التقارير إلى أن النادي قد طلب من اللاعب الاعتزال، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، وفي هذا المقال سنحاول تسليط الضوء على هذه التصريحات وتفاصيلها، وسنتناول الوضع الحالي للاعب وناديه وما يعكسه ذلك على مسيرته وحالته النفسية.

هل طلب نادي الزمالك من شيكابالا الاعتزال

وفقا لما جاء في تصريحات من داخل النادي، فإن شيكابالا لم يحدد بعد موعد اعتزاله، حيث يمتد عقده مع الزمالك حتى صيف عام 2026، وأوضح المصدر أن شيكابالا يمتلك القرار النهائي بين مواصلة اللعب أو الاعتزال، حيث يتمتع بكامل الحرية في اتخاذ هذا القرار دون أي ضغوط من أحد.

نهاية مشوار الأباتشي

يعتقد البعض أن شيكابالا قدم أفضل ما لديه مع نادي الزمالك على مدار 22 عاما، بخلاف فترته كناشئ التي بدأها في محافظة أسوان قبل الانضمام إلى الفريق الذي يحبه منذ طفولته، وبدأ مشوار شيكابالا مع الزمالك في عام 2002 وكان ضمن الفريق الأول، ومع مرور الوقت أصبح قائدا للفريق، حيث أثبت مهارته وقدرته على التسجيل باحترافية عالية.

مباراة الزمالك القادمة