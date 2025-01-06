لتعويض أرنولد .. ليفربول يستهدف مدافع برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 05:51 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ليفربول حدد بديل الإنكليزي، ألكسندر أرنولد، تحسباً لرحيله، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أرنولد مع الريدز، الصيف المقبل، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “El Nacional” الإسبانية، فإن أحد الأسماء التي وضعها ليفربول لتعويض أرنولد هو الفرنسي، جول كوندي، مدافع برشلونة..

ورغم أن مركز جول كوندي الأساسي، هو قلب الدفاع، إلا أن هانزي فليك يعتمد عليه في مركز الظهير الأيمن، ويقدم مستويات مميزة في هذا المركز..

وأوضحت الصحيفة، أن مهمة ليفربول بالحصول على كوندي لن تكون سهلة، وسيتطلب إقناع برشلونة بالصفقة الكثير من الأموال.

وشارك كوندي في 25 مباراة مع برشلونة، خلال الموسم الحالي في بطولتي الدوري ودوري الأبطال، سجل خلالها هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة.