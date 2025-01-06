فيروس HMPV: كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس الشبيه بالإنفلونزا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 05:51 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

انتشر في الآونة الأخيرة الحديث عن فيروس HMPV (الفيروس الرئوي البشري المتنقل) وارتباطه بزيادة حالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي. ولكن، هل هذا الفيروس حقًا يشكل تهديدًا جديدًا؟ وما هي أعراضه وطرق انتقاله وعلاجه؟

ما هو فيروس HMPV؟

فيروس HMPV هو فيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي، ويسبب أعراضًا شبيهة بأعراض نزلات البرد والإنفلونزا. على الرغم من أنه اكتشف في عام 2001، إلا أنه لا يزال يمثل تحديًا للصحة العامة، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء.

أعراض فيروس HMPV:

السعال

احتقان الأنف

العطس

الحمى

صعوبة التنفس (في الحالات الشديدة)

انتشار فيروس HMPV:

ينتشر فيروس HMPV عن طريق الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس، ويمكن أيضًا أن ينتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين. الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

علاج فيروس HMPV:

لا يوجد علاج محدد لفيروس HMPV، وعادة ما تختفي الأعراض من تلقاء نفسها خلال بضعة أيام. يركز العلاج على تخفيف الأعراض، مثل تناول الأدوية المسكنة للآلام وخافضات الحرارة.

هل يجب القلق من فيروس HMPV؟

يؤكد الخبراء أن فيروس HMPV ليس فيروسًا جديدًا، ولا يوجد داع للذعر. الأعراض التي يسببها تشبه إلى حد كبير أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، ويمكن علاجها بالأدوية المتاحة.

نصائح للوقاية من فيروس HMPV:

غسل الأيدي بانتظام بالماء والصابون.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

تجنب ملامسة العينين والفم والأنف.

الحصول على قسط كاف من النوم وتناول غذاء صحي.

هذا وفيروس HMPV هو فيروس شائع يسبب التهابات الجهاز التنفسي، ولكن ليس هناك داع للقلق المبالغ فيه. باتباع النصائح الوقائية البسيطة، يمكنك حماية نفسك وعائلتك من الإصابة بهذا الفيروس.