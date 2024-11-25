نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا عبر عملية تهريب غامضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن روسيا تستعين بالحوثيين لتجنيد رجال يمنيين وإرسالهم للقتال في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، الأحد، نقلًا عن مصادر مطلعة، إلى أن الجيش الروسي نجح في تجنيد مئات اليمنيين عبر "عملية تهريب غامضة".

ووفقًا للتقرير، وُعد المجندون بوظائف ذات رواتب مغرية وفرصة الحصول على الجنسية الروسية، لكنهم أُجبروا فور وصولهم إلى روسيا على الانضمام للجيش والقتال في أوكرانيا.

وأكدت الصحيفة أن عملية التجنيد يديرها كيان مرتبط بسياسي حوثي بارز، وأن الوثائق المتاحة تظهر أن هذه العمليات بدأت منذ يوليو الماضي.

وفي ظل الخسائر الكبيرة التي يعاني منها الجيش الروسي في أوكرانيا، لجأت موسكو إلى تعزيز قواتها بطرق مشابهة، منها استقدام نحو 10 آلاف جندي من كوريا الشمالية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التعاون يعكس تقاربًا متزايدًا بين الكرملين والحوثيين، خاصة بعد زيارات متبادلة بين ممثلين من الطرفين. كما أشار دبلوماسي أميركي إلى أن هذا التحالف قد يمنح الحوثيين قدرات تسليحية أكبر لتهديد الملاحة في البحر الأحمر، تحت ذريعة دعم غزة.