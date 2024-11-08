أجواء متوترة تسبق استقبال أوربان للقادة الأوروبيين فـي بودابست

بودابست ـ ا.ف.ب: يستعدُّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لاستضافة عشرات القادة الأوروبيين في بودابست في فترة لاحقة هذا الأسبوع، فيما تزداد علاقاته بزعماء التكتّل الأوروبي توتّرًا.

ويواجه الزعيم القومي المعروف بإعجابه بدونالد ترامب انتقادات لاذعة لإخلاله بالقواعد المعمول بها منذ تولّي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وقد زار موسكو فور تكليفه هذه المهام الممتدة ستة أشهر في يوليو. وبسبب مهاجمته سياسات المفوضية الأوروبية ونظرائه مرارًا وتكرارًا، بات معزولًا.