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أحمد جودة - القاهرة - الانتخابات الأميركية، مع تفاقم الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة، تتزايد المخاوف من أن تسفر نتيجة الانتخابات بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس عن اضطرابات واسعة النطاق.

التغيرات الديموغرافية التي أعادت تشكيل موازين القوى الانتخابية، وارتفاع نسبة أصوات الناخبين غير البيض، تثير تساؤلات بشأن قدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها الداخلي.

في هذا السياق، يتساءل مراقبون ومحللون: هل ستشعل نتائج الانتخابات الأميركية 2024 شرارة الانقسامات العميقة؟

هل تشعل الانتخابات الأميركية فتيل الانقسامات العميقة؟

تصريحات أحمد المسلماني لـ سكاي نيوز عربية

أوضح أحمد المسلماني، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية" أن الانتخابات الرئاسية تتزامن مع انتخابات الكونغرس، مما يخلق منظومة متكاملة قد تتغير أو تستمر.

وأشار إلى أنه إذا فازت هاريس، فقد يكون هناك استقرار سياسي، بينما إذا فاز ترامب، ستتركز معظم السلطات في البيت الأبيض.

وأكد المسلماني أن التنبؤ بالفائز في الانتخابات أمر صعب، لافتًا إلى أن السباق الانتخابي في الولايات المتحدة يعتمد بشكل أساسي على سبع ولايات رئيسية، أبرزها بنسلفانيا.

وأضاف أن انتخابات بنسلفانيا ترتبط بشكل كبير بفيلادلفيا، حتى أن البعض يصف عمدة فيلادلفيا بأنه شخصية مؤثرة عالميًا.

هل تشعل الانتخابات الأميركية فتيل الانقسامات العميقة؟

وبيّن أنه إذا تحقق الفوز بفارق واضح، سيستسلم الطرف الآخر، لكن إذا كانت النتيجة متقاربة، فلن يكون الاعتراف بالهزيمة أمرًا سهلًا.