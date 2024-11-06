عاجل - استطلاع إديسون يكشف عن تقدم هاريس على ترامب (التفاصيل من هـنــا)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف استطلاع مركز إديسون ما بعد التصويت في انتخابات أمريكا 2024، عن كواليس وتفاصيل سير العملية الانتخابية من حيث النسب بين المرشح دونالد ترامب، والمرشحة كامالا هاريس، وجاءت كما يلي:

43% من الناخبين في كارولينا الشمالية ينظرون لترامب بشكل إيجابي.

47% من الناخبين في كارولينا الشمالية ينظرون لهاريس بشكل إيجابي.

46% من ناخبي ولاية جورجيا ينظرون لترامب بشكل إيجابي.

49% من ناخبي ولاية جورجيا ينظرون لهاريس بشكل إيجابي.

47% من ناخبي ولاية بنسلفانيا ينظرون لترامب بشكل إيجابي.

46% من ناخبي ولاية بنسلفانيا ينظرون لهاريس بشكل إيجابي.

انتخابات أمريكا 2024.. الطريق إلى البيت الأبيض بين كامالا هاريس × دونالد ترامب

ويواصل ملايين الأمريكيين التوافد على مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت قد فتحت أبوابها في حدود الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتستمر حتى الآن مع ابتداء يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، حيث تتنافس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مع الجمهوري دونالد ترامب.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 230 مليون ناخب، ولكن نحو 160 مليونا منهم فقط مسجلون، ومع ذلك، تسمح نصف الولايات الـ50 تقريبا في الولايات المتحدة بالتسجيل في يوم الانتخابات، في حين يستطيع المواطنون التصويت دون تسجيل في ولاية داكوتا الشمالية. كما صوت أكثر من 70 مليون شخص بالفعل من خلال صناديق الاقتراع البريدية أو في مراكز الاقتراع المبكرة.

وتمتد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية. وباستخدام توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، سيبدأ التصويت في وقت مبكر من الساعة 5 صباحًا (10:00 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء ويستمر حتى الساعة 1 صباحًا (06:00 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

كما يصوت الناخبون أيضا لاختيار 34 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي (من أصل 100) وجميع أعضاء مجلس النواب الأمريكي البالغ عددهم 435 عضوا، وستجرى انتخابات حاكم الولاية في 11 ولاية ومنطقتين (بورتوريكو وساموا الأمريكية).