نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ساخرًا: لا تتمادوا.. نخبزكم خبز العباس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي مقطعا مصورا ساخرا موجها رسالة لمن وصفهم بـ "الأعداء".

وفي الفيديو الذي نشره على حسابه بمنصة "إكس" وجه المتحدث الإسرائيلي "رسالة بسيطة لأعداء إسرائيل" على حد وصفه.

وقال في مقطع الفيديو: "لا تتمادوا نخبزكم خبز العباس"، في إشارة إلى "الهوسة العراقية" "لاتتمادى نخبزك خبز العباس" التي تصدرت الترند على مدى الأيام الماضية.

وأضاف أدرعي: "رجعت إلى أصولي العراقية لأنقل رسالة بسيطة إلى أعدائنا.. لا تتمادى".

كما رقص على أنغام الأغنية العراقية متوعدا بالقضاء على "الأعداء" في إشارة إلى عناصر حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة.

وتصدرت أغنية "لا تتمادى نخبزك خبز العباس" أو "الهوسة العراقية" كما يطلق عليها، مواقع التواصل خلال الأسابيع الماضية.

و "خبز العباس" وهو رغيف خبز يصنع في العراق ويوضع معه البقدونس والنعناع وأعشاب أخرى كما يضاف إليه "الكباب".

وفي العام 2019، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تغريدة تحدث خلالها عن أصل عائلته.

وقال أدرعي إنه عراقي الأصل أي أن أحد والديه من يهود العراق.