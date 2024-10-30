العالم اليوم - مقتل 19 شخصا في الغارات الإسرائيلية على مدينة بعلبك

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:21 مساءً - قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات جوية إسرائيلية أسفرت الأربعاء عن مقتل 19 شخصا في منطقة مدينة بعلبك الأثرية شرق لبنان.

وأسفرت غارة جوية عن مقتل 11 شخصا في قرية مزرعة بيت صليبي، وفقا لبيان أصدرته الوزارة.

وأضافت أن ضربة أخرى في بلدة بدنايل في منطقة بعلبك أيضا أسفرت عن مقتل 8 خرين.

وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي قصف في وقت سابق الأربعاء مدينة بعلبك بعد أن دعا إلى الإخلاء.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله. وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد قالت الأربعاء، ردا على سؤال عن قصف إسرائيل لمدينة بعلبك، إن واشنطن تدعم "حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله في لبنان".

وأضافت الخارجية أن الجيش الإسرائيلي "حقق تقدما كبيرا في ضرب مواقع حزب الله على الحدود والقضاء على بنيته التحتية".

لكن المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر قال للصحفيين في إفادة، إن "إسرائيل يتعين عليها فعل ذلك بطريقة لا تهدد حياة المدنيين"، وإنه "من الضروري حماية البنية التحتية المدنية ومواقع التراث الثقافي المهمة".