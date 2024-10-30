العالم اليوم - ألمانيا.. رجل يفر من تفتيش الشرطة ويترك "حقيبة متفجرات"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:21 مساءً - تمكن رجل من الفرار من الخضوع لتفتيش الشرطة له في محطة قطار محلي بالعاصمة الألمانية برلين، الأربعاء، ولكنه ترك حقيبة تحتوي على مواد متفجرة، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وكان رجال الشرطة يريدون تفتيش رجل في محطة نويكولن في برلين ظهر الأربعاء، حسبما ذكرت الشرطة عبر منصة إكس دون إشارة للسبب. وتم نقل المادة المتفجرة إلى منتزه قريب، حيث فجرها خبراء المفرقعات مساء الأربعاء. وما زالت الشرطة تبحث عن الرجل، وقالت إن ملابسات الحادث لم تكن واضحة وإنها تحقق في جميع الاحتمالات.

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