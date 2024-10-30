العالم اليوم - واشنطن تتلقى تقارير عن استخدام أسلحتها لقتل مدنيين في غزة

انتم الان تتابعون خبر واشنطن تتلقى تقارير عن استخدام أسلحتها لقتل مدنيين في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:25 مساءً - تلقت الحكومة الأميركية نحو 500 تقرير عن استخدام إسرائيل أسلحة أميركية الصنع في هجمات قتلت مدنيين فلسطينيين، خلال الحرب الجارية في غزة، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة الأميركية إن التقارير جاءت من وكالات حكومية أميركية مختلفة، ومنظمات إغاثة، ومنظمات غير ربحية، وتقارير إعلامية، وشهود عيان.

وبينما طلبت وزارة الخارجية من المسؤولين الأميركيين استكمال التحقيقات والتوصية بالرد على مثل هذه التقارير في غضون شهرين، فإن ذلك لم يحدث في أي حالة.

وقال مصدر مطلع لـ"واشنطن بوست"، إن بعض الحالات ربما تصل إلى حد انتهاك القانونين الأميركي والدولي.

وقدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين تقريرا إلى الكونغرس في وقت سابق من هذا العام، خلص فيه إلى أنه "من المعقول تقييم أن الأسلحة الأميركية استخدمتها إسرائيل بطرق تتعارض مع القانون الأميركي".

ومع ذلك، قال بلينكن أيضا إن تأكيدات إسرائيل على العكس من ذلك "معقولة وموثوقة"، وأن الولايات المتحدة لم تستطع في ذلك الوقت تقديم حكم قاطع.

ورغم أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 42 ألف شخص، لا تزال الولايات المتحدة تتمسك بدعم إسرائيل عسكريا وسياسيا، وسط مطالبات داخلية ودولية بوقف مدها بالأسلحة.