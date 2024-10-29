العالم اليوم - الأهلي والعين.. مواجهة عربية عالمية على كأس "إنتركونتيننتال"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:35 صباحاً - يشهد ملعب القاهرة الدولي، الثلاثاء، مواجهة عربية من العيار الثقيل حين يستضيف الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا العين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

العين افتتح مباريات البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي وانتهى اللقاء بفوز الفريق الإماراتي (6-2).

المواجهة العربية تقع ضمن ما أطلق عليه الفيفا "كأس إفريقيا-آسيا- الهادئ" ويصعد الفائز منها لدور كأس التحدي.

ويحصل الفائز من الأهلي والعين على مليوني دولار، بينما يحصد الخاسر على مليون دولار.

مباراة الأهلي والعين يقودها تحكيم تركي بقيادة ميلر خليل أوموت ويعاونه الثنائي أوياركان إبراهيم تشاغلار كورباي مراد توجبيرك، فيما يكون كوجوك زورباي الحكم الرابع، بينما يتواجد الإيطالي دي بيلو ماركو على تقنية الفار .ويعاونه الإيطالي دي باولو.

ويرتدي الفريق المصري، زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض، مقابل اللون البنفسجي لحارس الفريق، بينما يرتدي العين الزي الأسود الكامل والحارس اللون البنفسجي.

وقبل مواجهة الأهلي والعين سلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأهلي شهادة المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال على هامش الاجتماع الفني للمباراة.

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي والعين، مع الفائز من بطل أميركا الجنوبية (لم يحدد) وباتشوكا المكسيكي، يوم 14 ديسمبر ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

ويصعد الفائز في الدور قبل النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية.

وحال انتهاء اللقاء بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته 30 دقيقة وإذا انتهى الوقت الإضافي بالتعادل سيتم اللجوء لضربات الجزاء لتحديد الفائز.

المدير الفني للأهلي مارسيل كولر طالب لاعبيه بالفوز على العين وعبر عن ثقته في نجوم العملاق الأحمر على تقديم مباراة كبيرة تليق بزعيم القارة الأفريقية.

الأهلي يفقد جهود كريم فؤاد ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن وعلي معلول للإصابة فضلا عن 4 لاعبين شباب لأسباب فنية.

العين يدخل المباراة بقائمة تكاد تخلو من الإصابات لكنه على المستوى الفني هزم مؤخرا أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا، والوحدة الإماراتي في الدوري، وخسر أمام الهلال السعودي في دوري الأبطال وحقق تعادل أخير أمام دبا الحصن في الدوري المحلي.

يتسلح الأهلي بنجوم أبرزهم الجناح حسين الشحات الذي سبق وأن لعب لنادي العين والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي فضلا عن لاعب خط الوسط إمام عاشور مع الاعتماد على خبرات الحارس محمد الشناوي.

أما أبرز نجوم العين فهم المغربي سفيان رحيمي المتألق بشدة في الآونة الأخيرة والمهاجم لابا كودجو وكاكاو.