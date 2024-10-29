العالم اليوم - 892 مليون دولار أرباح فورد في الربع الثالث.. تراجع بـ 26%

انتم الان تتابعون خبر 892 مليون دولار أرباح فورد في الربع الثالث.. تراجع بـ 26% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:29 صباحاً - أعلنت شركة تصنيع السيارات الأميركية فورد موتور عن أرباحها للربع الثالث، والتي شهدت تراجعا مقارنة بنفس الربع من العام الماضي لكنها تجاوزت التقديرات.

وهبطت أرباح الشركة بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 892 مليون دولار، أو 0.22 دولار للسهم، وكانت الأرباح في الربع الثالث من العام الماضي 1.2 مليار دولار، أو 0.3 دولار للسهم.

وباستثناء بعض العناصر، أعلنت شركة فورد موتور عن أرباح معدلة بلغت 1.9 مليار دولار أو 0.49 دولار للسهم خلال هذه الفترة. وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى أن الشركة ستحقق أرباحا قدرها 0.47 دولار للسهم. وعادة ما تستثني تقديرات المحللين البنود الخاصة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع بنسبة 5.5 بالمئة لتصل إلى 46.2 مليار دولار مقارنة بـ 43.8 مليار دولار في العام الماضي.