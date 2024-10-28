العالم اليوم - كأس إنتركونتيننتال.. العين الإماراتي في القاهرة للقاء الأهلي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - وصلت إلى القاهرة، صباح الإثنين، بعثة نادي العين الإماراتي، قادمة للقاء الأهلي المصري، الثلاثاء، في دور الثمانية ببطولة كأس القارات لكرة القدم "فيفا إنتركونتيننتال".

وتضم بعثة النادي الإماراتي 95 لاعبا وإداريا وأنهت إجراءات وصولها على طائرة خاصة قادمة من مطار العين الدولي بالإمارات، وتم استضافة البعثة في صالة رقم 4 والمخصصة لكبار رجال الأعمال والطائرات الخاصة بمطار القاهرة، وقدمت سلطات مطار القاهرة كل التسهيلات اللازمة لراحة وسرعة إنهاء إجراءات وصول أعضاء بعثة فريق العين.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين .

يذكر أن فريق العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال، بعد أن تغلب على أرضه بنتيجة 6 / 2 على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

وتقام المباراة بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي، منتظرا الفائز في ديربي الأميركيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية.

وتعتبر بطولة إنتركونتينينتال التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشابهة كثيرا للنسخ الماضية من كأس العالم للأندية، مع بعض الاختلافات.

هنا أبرز التعديلات على البطولة: