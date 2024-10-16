كارثة في نيجيريا.. مصرع وإصابة 190 شخصاً في انفجار صهريج وقود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:36 مساءً - لقى أكثر من 140 شخصًا مصرعهم وأصيب نحو 50 آخرين في انفجار صهريج وقود في نيجيريا، بعد انقلاب السيارة وتوافد حشود لمحاولة أخذ الوقود من الشاحنة، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”.

ووفقا لرويترز فقد وقعت الكارثة في بلدة ماجيا في منطقة تاورا بولاية جيغاوا شمالي البلاد، بعد أن فقد سائق الشاحنة السيطرة على المركبة وانقلبت على طريق سريع في ضواحي البلدة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية ليفان آدم: "كان السكان يحاولون تصريف الوقود من الشاحنة المنقلبة عندما وقع فجأة انفجار ضخم، وتحول المكان إلى جحيم تام".

وفي وقت سابق، قال الدكتور هاروانا ماجيار، رئيس نظام الإنقاذ في ولاية جيغاوا، إن 97 شخصا "أحرقوا وتحولوا إلى رماد"، ووصف المشهد بأنه "جحيم مروع"، كما قال ماجيار،

ووفقا للتقارير فقد أصبحت مهاجمة ناقلات الوقود المقلوبة أصبحت ظاهرة متنامية في نيجيريا في السنوات الأخيرة، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود في البلاد بعد أن ألغت الحكومة المحلية دعم الوقود المكرر.