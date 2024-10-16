صحف الاحتلال الإسرائيلي تكشف خطة «نتنياهو» حول إدارة غزة بعد الحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:32 مساءً - نشرت الصحف الإسرائيلية تقارير توضح أن رئيس الوزراء لدولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تراجع عن خطته بإقامة حكم عسكري يتولى مسؤوليات الإدارة المدنية لحياة السكان في غزة، ولكنه لم يتخلَّ عن تطبيق خطة الجنرالات»، الهادفة إلى ترحيل المواطنين من شمال القطاع إلى الجنوب.

مقترح لإدارة إسرائيلية

وأكدت القناة 11» الإسرائيلية أن نتنياهو عرض مقترحا بتحويل مسؤوليات الإدارة في غزة إلى جنود جيش الاحتلال ولكن هذه الخطة قوبلت بالرفض، ونتنياهو قرّر قبول طلب الجيش وبقية الأجهزة الأمنية التي عارضت تولّي الحكم العسكري في القطاع.

ونشرت الصحف الإسرائيلية تقارير توضح أن تغيير موقف رئيس الوزراء لم يكن بسبب رفض الأجهزة الأمنية، بل جاء هذا التغيير بسبب الموقف الأمريكي المعارض، خصوصًا أن حكومة نتنياهو اليمينية تتسم بالتطرف وعدم تقبل اختلاف وجهات النظر.

رسالة أمريكية تطالب نتنياهو بتغيير سياسته

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تفاصيل رسالة تلقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي من وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكين، تطالبه بتغيير السياسة في غزة، ووقف خطة تسليم الإدارة المدنية لجيش الاحتلال.

السبب وراء تغيير موقف نتنياهو

قالت يديعوت أحرونوت» إن تراجع موقف نتنياهو أمام الإدارة الأميركية، مرتبط بالخطط التي توصل إليها نتنياهو مع أمريكا حول الرد على إيران، فهو يضع حاليًا قضية الدعم الأميركي له في الرد الإسرائيلي على إيران على رأس الاهتمام، ولا يريد لخططه في غزة أن تؤثر على اتفاقياته.

هدف خطة الجنرالات

كل هذا بخلاف خطة الجنرالات»، وضباط الاحتياط، التي تهدف إلى دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين، من شمال القطاع إلى جنوب ووسط غزة، ولم ينف الجيش الإسرائيلي اتباعه هذه الخطة، وصرح مصدر عسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت» أن الهدف من هذه الخطة هو تفكيك قدرات الفصائل الفلسطينية.