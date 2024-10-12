نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعصار ميلتون: خسائر فادحة في فلوريدا وتأثيرات على شركات التأمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انشغل الرأي العام العالمي خلال الساعات الماضية بآخر أخبار ولاية فلوريدا، بعدما توقّع خبراء في الولايات المتحدة أن تتجاوز خسائر شركات التأمين الناتجة عن إعصار ميلتون 100 مليار دولار، وفقًا لما ذكرته قناة “العربية”.





تفاصيل الإعصار

ضرب إعصار ميلتون سواحل ولاية فلوريدا في جنوب الولايات المتحدة ليلة الأربعاء، مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة وفيضانات.

وأعلنت الوكالة الوطنية للأعاصير في الولايات المتحدة أن ميلتون وصل إلى اليابسة بقوة إعصار «خطر للغاية» من الفئة الثالثة على مقياس سافير- سيمبسون.



موقع الضربة

أكدت البيانات أن عين الإعصار ميلتون وصلت إلى اليابسة قرب سييستا كي، وهي منطقة مكتظة بالسكان تقع على الساحل الغربي لولاية فلوريدا ضمن مقاطعة ساراسوتا.

ومع اقتراب العين من سواحل فلوريدا، حذر حاكم الولاية رون دي سانتيس خلال مؤتمر صحفي، قائلًا: “لقد وصلت العاصفة، حان الوقت للجميع للاحتماء”.

آثار الإعصار على شركات التأمين

أشارت شركة مورنينج ستار دي بي آر إس إلى أن خسائر شركات التأمين البالغة 100 مليار دولار بسبب إعصار ميلتون تعني ارتفاع أسعار إعادة التأمين.

هذا الأمر قد يُساهم في زيادة أسعار أسهم بعض شركات التأمين، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد.

المخاطر المرتبطة

أفاد المركز الوطني للأعاصير بأن الإعصار المصنف على أنه “خطير للغاية” تسبب في جميع أنحاء وسط شبه جزيرة فلوريدا بزوابع مهددة للحياة، ورياح عاتية، وفيضانات مفاجئة.

كما أصدر المركز تحذيرًا شديد اللهجة من حدوث أمواج مدّ وجزر هائلة قد تغمر ساحل الخليج المكتظ بالسكان في غرب فلوريدا، محذرًا من مخاطر دمار هائل محتمل وسقوط ضحايا.