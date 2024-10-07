النادي المصري بفيينا يحتفل بذكرى انتصار أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الجالية المصرية بالنمسا بذكرى انتصارات ٦ أكتوبر المجيد، بمقر النادي المصري بفيينا.

حضر الاحتفال الدكتور محمد نصر الدينسفير جمهورية مصر العربية بالنمسا والمستشار نادر رفعت السكرتير الأول بالسفارة المصرية والمستشار محمد البحيري قنصل مصر بالنمسا ومحمد فاروق والبعثة الدبلوماسية المصرية بالنمسا ومدير مصر للطيران هشام أنيس وممثلي الاتحاد العام للمصريين بفيينا وممثلي جمعية إنفينتي وممثلي الهيئات الدينية الإسلامية والكنيسة القبطية بفيينا. كما حضر لفيف من أبناء الجالية المصرية بالنمسا والجالية العربية من نساء ورجال وأطفال، قدم الحفل عضوً مجلس الإدارة محمد الكحكي.

وقد أعرب الكابتن مجدي رمضان رئيس النادى عن خالص شكره لجميع أعضاء مجلس الإدارة لما بذلوه من مجهود لتنظيم الحفل كما أثنى على كل الحضور وكل من ساهم وتطوع في العمل على نجاح هذا الحفل والمجهود والصورة المشرفة والتنظيم الجميل لإخراج الحفل الموسيقي من الفنان محمد على وأسامة ابراهيم.