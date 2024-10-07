نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل لقاء السفير العراقي مع السفير الياباني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد آوكا هيروشي سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية.

شهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويره، والتركيز على تطورات المنطقة خلال اللقاء. إذ تبادل الجانبان وجهات النظر حول التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يجري الان على الساحة في فلسطين ولبنان واهمية تعزيز السلم والامن الاقليمي وعدم التصعيد