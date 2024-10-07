نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت المصري ببولندا يحتفل بالذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت أمس الجالية المصرية ببولندا بذكرى نصر أكتوبر حيث نظمت جمعية البيت المصري ببولندا فعالية خاصة في العاصمة وارسو لإحياء ذكرى 6 أكتوبر المجيدة.

وشهد الاحتفال حضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية ببولندا الذين أعربوا عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية وتضمنت الفعالية سماع الأغاني الوطنية وعرض للفيلم المصري " الممر" بالإضافة إلى تقديم الأطعمة المصرية والمشروبات والحلوى، كما حرصت الجالية المصرية على مشاركة الأطفال المصريين في هذه المناسبة من أجل زرع روح الوطنية بالأجيال القادمة، كما حرص عدد من البولنديين المهتمين بالثقافة والحضارة المصرية مشاركة الجالية المصرية في هذا الاحتفال.

وينتهز البيت المصري ببولندا هذه المناسبة ليتقدم بالشكر للسفارة المصرية ببولندا ونخص بالشكر معالي القنصل/ محمد فرير -قنصل مصر ببولندا- لدعم سيادته الدائم والمستمر للبيت المصري وجهود سيادته المبذولة من اجل خدمة الجالية المصرية ببولندا.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار الدور الذي يقوم به البيت المصري ببولندا نحو تعزيز الهوية الثقافية والانتماء للوطن بين المصريين المغتربين.