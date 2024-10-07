نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء جورجيا: تسوية النزاع مع روسيا من أهم أولوياتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه أن تسوية النزاع مع روسيا تعتبر من أهم أولويات حزبه "الحلم الجورجي".

وقال كوباخيدزه، يوم الاثنين، أثناء تقديم البرنامج السياسي لحزب "الحلم الجورجي" عشية الانتخابات التشريعية إن "السياسة البراغماتية والتسوية السلمية للنزاع مع روسيا تعتبران أهم الأولويات".

كما أعلن كوباخيدزه أن من المهام الرئيسية "إعادة تشغيل" العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتعميق العلاقات مع الناتو والشراكة الاستراتيجية مع الصين.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في جورجيا يوم 26 أكتوبر. ولا يزال حزب "الحلم الجورجي" حاكما في البلاد منذ 12 سنة. ويعتبر حزب "الحركة الوطنية الموحدة" منافسه الرئيسي.