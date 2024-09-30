العالم اليوم - إسرائيل تعلن مقتل اثنين من قادة "الجبهة الشعبية" في لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 03:26 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه قام "بتصفية" اثنين من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال ضربة جوية ليلية في لبنان.

وقال الجيش في بيان: "خلال الليل (...) نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة وقضى على الإرهابي نضال عبد العال عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية. والإرهابي عماد عودة عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة وقائدها العسكري في لبنان تم القضاء عليه في نفس الوقت".

كما أفاد الجيش بقتل عيد حسن، قائد مجموعة الصواريخ متوسطة المدى التابعة لحزب الله في هجوم على بيروت.

وأضاف: "في هجوم ببيروت (السبت)، قُتل عيد حسن، قائد مجموعة الصواريخ متوسطة المدى التابعة لحزب الله. وكان عيد قائدا مخضرما في التنظيم وكان مركزا معرفيا مركزيا في مجال الصواريخ".

وكثفت إسرائيل هجماتها في لبنان منذ عدة أيام، وقالت إن الهدف من ذلك هو تأمين عودة السكان إلى المناطق الشمالية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من قادة حزب الله، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ انطلاق الحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.