أبو الغيط: قد آن الأوان لتدخل المجتمع الدولي بشكلٍ حاسم لفرض حلّ الدولتين

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أحمد جودة - القاهرة - خلال مشاركته في جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن وترويكا القمة العربية على المستوى الوزاري، أكد أبو الغيط يؤكد على أن الأوان قد آن لتدخل المجتمع الدولي بشكلٍ حاسم لفرض حلّ الدولتين ووفقًا للمُحددات المعروفة دوليًا.

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري بنيويورك في جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن وترويكا القمة العربية على المستوى الوزاري تحت رئاسة السيدة تانيا فاجون نائب رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا حول "التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية".

وألقى كلمة أشار فيها من أن المنطقة العربية تقف عند منعطف طرق خطير، وأن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة لوقف آلة القتل والتدمير الاسرائيلية فورًا، ومن ثم التدخل الحاسم لفرض الحل العادل، على أساس رؤية الدولتين، ووفقًا للمُحددات المعروفة دوليًا، والتي تم التوافق عليها منذ ثلاثين عامًا ويزيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن أبو الغيط أشار في كلمته إلى أن المأساة التي نعيشها اليوم لم تبدأ في السابع من أكتوبر، وأن العودة ليوم السادس من أكتوبر لن يُمثل حلًا لأي طرف ولن يجلب الأمن والسلم لمنطقتنا العربية، لا سيما وأن إسرائيل تتصرف وكأنها فوق القانون وخارج ولاية مجلس الأمن وما يصدر عنه.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن أبو الغيط أكد في الختام على ضرورة التحلي بالشجاعة للانتقال من الحديث عن السلام إلى تنفيذه من خلال تطبيق حلّ الدولتين.