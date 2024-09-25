نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - غارة إسرائيلية تستهدف محيط المستشفى اللبناني الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى اللبناني الإيطالي الواقع بالقرب من المدخل الجنوبي لمدينة صور في لبنان.

غارة إسرائيلية تستهدف محيط المستشفى اللبناني الإيطالي تأتي هذه الغارة ضمن سلسلة من التصعيدات التي تشهدها المنطقة، وسط تخوفات متزايدة من تدهور الوضع الإنساني بالقرب من المناطق السكنية والمرافق الحيوية.