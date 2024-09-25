ماكرون: فرنسا ستواصل تقديم الأسلحة لأوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستواصل تقديم الأسلحة لأوكرانيا وستساعد على "ضمان أمنها" على المدى الطويل.

وقال ماكرون في كلمته أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المحدة، يوم الأربعاء، إن "مصلحتنا المشتركة في أن تستعيد أوكرانيا حقوقها بأسرع ما يمكن وأن يتم إحلال السلام الطويل الأمد".

وتابع قائلا إن "فرنسا ستواصل تقديم الأسلحة لأوكرانيا وستدعم مقاومة الأوكرانيين وستساعدهم على ضمان الأمن على المدى الطويل".

وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستخدم هذا العام نحو 300 مليون يورو من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لتمويل مشتريات الأسلحة لأوكرانيا.

وتعتبر فرنسا من أكبر داعمي أوكرانيا في أوروبا، حيث تجاوز حجم المساعدات العسكرية الفرنسية لكييف عتبة الـ 4 مليارات دولار، حسب المعطيات الرسمية المعلن عنها في مارس الماضي، بعد مرور عامين على انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا