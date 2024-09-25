نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قوات الاحتلال تجري مناورات تحاكي عمليات برية في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي نفذت مناورات عسكرية واسعة النطاق، تحاكي عمليات برية في لبنان، تأتي هذه التدريبات في إطار الاستعدادات لأي تصعيد محتمل في المنطقة.

وفي تعليق على التطورات، أكد النائب اللبناني قاسم هاشم، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما تقوم به إسرائيل في لبنان يعد "عدوانًا بكل المقاييس"، مشيرًا إلى ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بجدية لوقف هذه الممارسات. وأكد هاشم أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها دون أي التزام بالمواثيق الدولية، وأن الدعم الأمريكي المستمر هو السبب الأساسي وراء تمادي إسرائيل في عدوانها.

وأشار النائب اللبناني إلى أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته، مطالبًا باتخاذ خطوات حازمة لوضع حد لهذه التصرفات التي تهدد الاستقرار في لبنان والمنطقة.