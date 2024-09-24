العالم اليوم - إعلان إطار تعاون بين الإمارات وأميركا بمجال الذكاء الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 06:24 صباحاً - أعلنت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، إطارا للتعاون بينهما في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.

شهد مراسم إعلان الإطار بين الإمارات وأميركا، في واشنطن، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي.

يؤكد الإطار الرغبة المشتركة للبلدين لتعميق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة والالتزام المشترك بتطوير مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويشير الإطار إلى إدراك البلدين الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي بما في ذلك تسريع النمو الاقتصادي وإحداث نقلة نوعية في التعليم والرعاية الصحية فضلاً عن خلق فرص العمل ودفع الاستدامة البيئية وغيرها، كما يدركان، في الوقت نفسه التحديات والمخاطر التي تفرضها هذه التكنولوجيا الناشئة والأهمية الحيوية لتوفير الضمانات وسبل الحماية فيما يتعلق بها.

وأكد الجانبان عزمهما على التعاون في العديد من المجالات أهمها: تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق ودعم البحث والتطوير الأخلاقيين له، وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع وتعميق التعاون في مجال حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المواهب في هذا المجال، إلى جانب دعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية.