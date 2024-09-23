نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بعد استهدافه في لبنان.. ما هو مصير القيادي الكبير بـ حزب الله علي كركي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر أمني، إن مصير القيادي الكبير في حزب الله علي كركي غير معروف، حسب "رويترز".

وأكدت المصادر، أن المستهدف بغارة إسرائيل قبل قليل هو قائد الجبهة الجنوبية بحزب الله.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال:"نستهدف بيروت حاليا.

وقال مراسل القناة بأن هناك أنباء أولية عن استهداف بالضاحية الجنوبية.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جهته؛ قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيرًا إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".