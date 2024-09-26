نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية يجتمع مع مدير وكالة تطوير الصناعات الدوائية الأوزبكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بناء على توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، يجري السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية زيارة إلى طشقند، عاصمة جمهورية أوزبكستان، خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤، لترأس الجولة الحادية عشر للمشاورات السياسية على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين، وعقد اجتماعات مع مختلف الجهات الأوزبكية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الأولوية للجانبين.

وفي مستهل الزيارة، اجتمع السفير أحمد شاهين مع السيد "عبد الله عزيزوف" مدير الوكالة الأوزبكية لتطوير الصناعات الدوائية، حيث تم التباحث حول سبل الدفع بنفاذ المنتجات الدوائية المصرية إلى السوق الأوزبكي، كما تم تناول المقترحات الخاصة بزيادة حجم أعمال الشركات الدوائية المصرية في أوزبكستان، وإقامة تعاون وثيق بين مصر وأوزبكستان في القطاع الدوائي.