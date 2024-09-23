نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هجوم صاروخي من حزب الله يستهدف قيادة الفيلق الإسرائيلي في عين زيتيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله، قصف مقر قيادة الفيلق الشمالي الإسرائيلي في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات الصواريخ‏، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على أطراف بلدة رميش وعيتا الشعب جنوب لبنان

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها، بأن طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على أطراف بلدة رميش وعيتا الشعب.

وأفادت القناة بأن وسائل إعلام إسرائيلي قالت إن هناك دوي صفارات الإنذار في مناطق قريبة من مطار بن جوريون وقرب هشارون بتل أبيب الكبرى.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جهته؛ قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيرًا إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".