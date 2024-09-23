نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة اللبنانية تكشف حصيلة القصف الإسرائيلي: قتيل وعدة إصابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف جرود الهرمل شرقي البلاد. ووفقًا لبيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، أصيب 11 شخصًا آخرين في بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل جراء الغارات الإسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن شن الجيش الإسرائيلي "ضربات مكثفة" على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مستهدفًا مناطق عدة تشمل جبل الريحان، أطراف البرج الشمالي، زبقين، القاسمية، وكفر رمان، إضافة إلى مناطق في البقاع الشمالي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة تابعة لحزب الله، بما في ذلك صواريخ كروز ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، متهمًا الحزب بتخزين هذه الأسلحة داخل منازل مدنية، مما يزيد من مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة.