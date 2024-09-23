نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجدد الغارات الإسرائيلية على مواقع حزب الله في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر الاثنين، عن شن هجمات جديدة على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك بعد غارات مكثفة شنتها القوات الإسرائيلية في ساعات الصباح.

ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد استهدفت الهجمات مواقع في مناطق جبل الريحان، البرج الشمالي، زبقين، القاسمية، وكفر رمان، بالإضافة إلى مناطق في البقاع الشمالي. وأوضح البيان أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة تابعة لحزب الله، تتضمن صواريخ كروز، قذائف صاروخية، ومنصات لإطلاق الطائرات المسيرة، متهمة الحزب باستخدام منازل مدنية لتخزين هذه الأسلحة، مما يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.

ويأتي هذا التصعيد وسط توترات متزايدة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، مما يثير قلقًا دوليًا حول احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية أوسع.