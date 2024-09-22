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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن بلاده تدرس خطة "الجنرالات" التي تقضي بإعلان شمال قطاع غزة منطقة عسكرية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الأحد أن نتنياهو صرح خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن، أن خطة "الجنرالات" لتحويل شمال غزة إلى منطقة عسكرية ما زالت قيد الدراسة.

وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني بأن هناك خططًا أخرى تجري دراستها أيضًا، بالإضافة إلى خطة "الجنرالات" المعروفة باسم خطة غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، والتي تهدف إلى تحويل شمال غزة إلى منطقة عسكرية إسرائيلية.

عاجل| نتنياهو: نحن نقوم بدراسة "خطة الجنرالات" التي تقضي بإعلان شمال غزة منطقة عسكرية

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي التزامه بتفكيك السيطرة المدنية لحركة "حماس".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال نتنياهو إنه "في الأيام القليلة الماضية، وجهنا لـ "حزب الله" اللبناني، سلسلة من الضربات لم يكن يتصورها"، مؤكدا أنه "إذا لم يفهم "حزب الله" رسالتنا، فأنا أعدكم أنه سيفهمها"، على حد قوله.

وتابع نتنياهو: "نحن عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى ديارهم سالمين، ولا يمكن لأي دولة أن تتسامح مع إطلاق النار على سكانها وإطلاق النار على مدنها، ونحن دولة إسرائيل، لن نتسامح مع ذلك أيضا وسنفعل كل ما يلزم لاستعادة الأمن".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أنه قصف نحو 290 هدفا خلال اليوم الماضي، بما في ذلك آلاف منصات الإطلاق والبنية التحتية لـ "حزب الله".

ولفت الجيش الإسرائيلي، إلى أنه شنّ سلسلة إضافية من الضربات، قصف خلالها نحو 110 أهداف تابعة لـ "حزب الله"، بما في ذلك منصات الإطلاق والبنية التحتية في مناطق متعددة بجنوب لبنان، حسب قوله.

ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قُتل فيها إبراهيم عقيل، الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ "حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".