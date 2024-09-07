العالم اليوم - "الحوثيون" يعلنون إسقاط مسيّرة أميركية في أجواء مأرب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 10:26 مساءً - أعلن الحوثيون، يوم السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية في أجواء محافظة مأرب.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن الجماعة اليمنية "أسقطت مسيّرة أميركية من طراز (إم كيو-9) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".

وأضاف في بيان أن "هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع والتي تنجح الجماعة المسلحة في إسقاطها".

وكان مصدران من جماعة الحوثي اليمنية قد قالا لرويترز، في الرابع من أغسطس الماضي، إن الجماعة أسقطت مسيرة أميركية من طراز (إم كيو-9) فوق محافظة صعدة بشمال البلاد.

كما أعلن الحوثيون في 30 مايو إسقاط مسيرة من الطراز نفسه فوق محافظة مأرب، وفي 21 مايو أسقطوا أخرى فوق محافظة البيضاء.

يشار إلى أن الطائرة المسيّرة (إم كيو-9)، البالغ تكلفة الواحدة منها 30 مليون دولار، يمكنها التحليق على ارتفاع 50 ألف قدم، وتستطيع الطيران لفترة تصل إلى 24 ساعة قبل أن تضطر للهبوط.

وبدأ الحوثيون شن ضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر في نوفمبر الماضي.

ويقولون إن الضربات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من القطاع وتسببت في كارثة إنسانية.

وشنّ الحوثيون أكثر من 70 هجوما أغرقوا خلالها سفينتين واستولوا على واحدة، وقتلوا 3 بحارة على الأقل.