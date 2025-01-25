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الدوري السويسري (20): لوغانو في ضيافة وينترثور

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الدوري السويسري (20): لوغانو في ضيافة وينترثور

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم وغداً مباريات المرحلة العشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، فيلعب اليوم السبت جراسهوبرز مع يونج بويز الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويافردون مع سيرفيت بنفس التوقيت، ووينترثور مع لوغانو الساعة 22:30.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأحد، فيلعب سانت جالين مع لوزان الساعة 16:15، وبازل مع سيون الساعة 18:30، ولوزيرن مع زيوريخ بنفس التوقيت.

ويتصدر لوغانو ترتيب فرق الدوري السويسري بـ 32 نقطة، يليه بازل ولوزان بـ 31 نقطة لكل منهما، ولكل من لوزيرن، سيرفيت وزيوريخ: 30 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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