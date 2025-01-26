نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر معظمهم من الجنسية اليمنية.. الداخلية السعودية تعلن القبض على 1700 أجنبي أثناء محاولتهم دخول المملكة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، القبض على 1700 أجنبي أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، موضحةً أن المضبوطين بينهم 42 % من أبناء الجنسية اليمنية، و56 % من أبناء الجنسية الإثيوبية، و 2% من جنسيات أخرى.

وأوضحت الداخلية أن عملية ضبط المخالفين جاءت في إطار الحملة الميدانية المشتركة التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية في مختلف مناطق المملكة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وزارة الداخلية السعودية تعلن ضبط 22555 مخالف

كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن نتائج الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي تم تنفيذها خلال الفترة 16 /7/ 1446، وحتى 22/ 7/ 1446، في مكافحة مناطق المملكة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 22555 مخالفاً، بينهم 14260 مخالفاً لنظام الإقامة، و4954 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3341 مخالفاً لنظام العمل.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 1700 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، بينهم 42 % من أبناء الجنسية اليمنية، و56 % من أبناء الجنسية الإثيوبية، و 2% من جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 81 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

المتورطين في التستر على المخالفين

وأوضح بيان وزارة الداخلية السعودية، أن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط 24 مواطن متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم .

وجددت وزارة الداخلية التحذير من التستر على المخالفين، موضحةً أن ذلك يعد جريمة كبرى مخلة بالشرف وعقوبتها غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، والسجن مدة تصل إلى 15 سنة، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به في وسائل الإعلام.

ودعت الوزارة الجميع للتعاون معها والابلاغ عن أي مخالفات على الرقم 911 من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وعلى الرقم 999، و 996، من بقية مناطق المملكة.