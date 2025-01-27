بدء عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 09:31 صباحاً - بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، التحرك من وسط وجنوب غزة إلى شمال القطاع، بموجب التفاهمات التي توصل إليها الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، مساء الأحد، بين حركة حماس وإسرائيل.

قال بشير جبر مُراسل "القاهرة الإخبارية" من غرب النصيرات، إنَّ آلاف النازحين الفلسطينيين يتحركون الآن للعودة إلى شمال قطاع غزة.

وأفاد "جبر" بأنه سيتم فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط بالاتجاهين، مؤكدًا أنه لن يُسمح لأي مركبة مهما كان نوعها من المرور عبر شارع الرشيد الساحلي وفق الاتفاق.

وذكر مُراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم فتح شارع صلاح الدين أمام المركبات في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال عند الساعة الـ9 صباح اليوم، وجميع المركبات ستخضع للفحص من خلال أجهزة الفحص قبل العبور من شارع صلاح الدين.

ولفت إلى أنَّ الدفاع المدني الفلسطيني والمنظمات الأممية وجهت الكثير من التعليمات للنازحين بالالتزام بالطرق المحددة للعودة، وعدم العبث بمخلفات الحرب وجثامين ورفات الشهداء حتى تتمكن الجهات الرسمية الفلسطينية من رصدها ودفنها بالطرق الصحية.

ونجحت جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى تفاهم جديد بين حركة حماس وإسرائيل، يقضي بأن تقوم الحركة بتسليم المحتجزة "أربيل يهود" و2 من المحتجزين قبل يوم الجمعة القادم.

كما أسفرت جهود الوسطاء عن أن تقوم حماس بتسليم 3 محتجزين إضافيين يوم السبت المقبل، وفقًا للاتفاق، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وسيتم أيضًا في إطار التفاهمات الجديدة، أن تسمح السلطات الإسرائيلية بدءًا من صباح الاثنين، بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع.

كما ستقوم السلطات الإسرائيلية أيضًا في ضوء التفاهمات الجديدة بتسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى.