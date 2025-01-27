وزير الدفاع الأمريكي يناقش مع نتنياهو تعزيز التعاون الأمني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 09:31 صباحاً - أجرى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولا خلاله عددًا من القضايا والعلاقات بين واشنطن وتل أبيب.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنَّ هيجسيث ناقش مع نتنياهو أهمية تعزيز المصالح والأولويات الأمنية المتبادلة، وخصوصًا في مواجهة التهديدات المستمرة.

وأشار البيان إلى أنَّ الوزير الأمريكي أكد التزام بلاده، تحت قيادة الرئيس ترامب، بضمان حصول إسرائيل على القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، واتفق الطرفان على البقاء على اتصال وثيق.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، رسالة شكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوفائه بوعده وإلغاء الحظر المفروض على قنابل الـ "2000 رطل الأمريكية".

وفي بداية ولايته الثانية، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحظر عن شحنة من قنابل الـ2000 رطل لإسرائيل، وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 كان سلفه قد حظرها سابقًا.

وهذا النوع من القنابل الكبيرة التي يجري إسقاطها من الجو، دقيق وشديد التدمير، ويستخدم بشكل عام لإحداث أضرار واسعة ضد أهداف مثل المنشآت العسكرية ومراكز القيادة والبنية التحتية.