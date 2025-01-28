العالم اليوم - قادة من حماس يستقبلون "الأسرى المُبعدين" في القاهرة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 12:24 صباحاً - استقبل قادة من حركة حماس، الإثنين، في القاهرة، عددا من الأسرى المفرج عنهم ممن أبعدتهم إسرائيل خارج الأراضي الفلسطينية.

وأفاد بيان لحماس أن الحركة "أقامت مساء الإثنين حفل استقبال للأسرى المحررين المفرج عنهم، الذين وصلوا القاهرة مساء السبت ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى".

وأوضح البيان: "شاركت قيادة حركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية وعدد من الفصائل الفلسطينية والأسرى المحررون المُبعدون إلى خارج فلسطين وأهالي الأسرى في حفل الاستقبال".

والأسرى "المُبعدون" هم من أصحاب المؤبدات في السجون الإسرائيلية، حيث قضوا بها أكثر من 20 عاما.

يشار إلى أن وفدا من قادة حماس وصل القاهرة في زيارة رسمية، حيث من المقرر عقد لقاء مع مسؤولين مصريين لبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة بمراحله الثلاث.

وسيتم في المرحلة الأولى التي بدأت قبل 8 أيام وتمتد 42 يوما، الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلية، بينما تطلق إسرائيل خلال هذه المرحلة سراح أكثر من 1890 أسيرا فلسطينيا.

وتم حتى الآن الإفراج عن 7 رهائن إسرائيليين، مقابل 290 من الأسرى الفلسطينيين.