ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لـ «دوت الخليج»: تحول جذري…

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 02:15 مساءً - سمر السيد _ قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة “UNDP” إن مشروعات الطاقة الشمسية في مصر ستشهد تحولًا جذريًا خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الاستدامة وتقليل معدلات الانبعاثات الكربونية.

أضاف في حوار مع «دوت الخليج»، إن البرنامج الأممي قدم مساعدة فنية لتركيب 16 ميجاوات من تركيبات الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة .

وقال إن التعاون مع وزارة الكهرباء سيركز خلال الفترة المقبلة على تعزيز المضي قدمًا في عمل المباني منخفضة الانبعاثات، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتوسيع استعمالات الطاقة الشمسية.

قال إنه على مدى 5 سنوات، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ووزارة الصناعة، تنفيذ ما يتجاوز 200 محطة طاقة شمسية صغيرة الحجم من خلال مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر.

وأشار إلى أن هذا المشروع ساعد في تقليل أكثر من 20 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون منذ عام 2018 وحتى عام 2023، وهو الأمر الذي يدعم مستهدفات الحكومة في قطاع الطاقة الخضراء.

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أوضح أن هذا المشروع موله في البداية مرفق البيئة العالمي، لكنه تلقى لاحقًا مساهمات مالية حكومية من الاتحاد الأوروبي، والحكومة اليابانية. وحدد مساهمات البرنامج الأممي فيه بما يقارب 5.5 مليون دولار، موضحًا أن هذه التمويلات مستمدة من قنوات تمويل متعددة.

وقال إن البرنامج يقدم التمويلات والمساهمات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات كمنح وليست قروضا، مع توفير الدعم الفني الشامل أيضًا لضمان نجاحها.