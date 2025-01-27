نعرض لكم الان تفاصيل خبر آي صاغة: 80 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب المحلية خلال أسبوع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يناير 2025 09:14 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 2% وبقيمة 80 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.

كما ارتفعت أسعار الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 2.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، مدعومة بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للبنوك المركزية العالمية إلى خفض أسعار الفائدة.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 80 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 3780 جنيه، واختتم حول 3860 جنيهًا.

في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 68 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2703 دولارًا، واختتمت حول 2771 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن عيار 24 سجل 4411 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3309 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2574 جنيهًا، وبلغ الجنيه الذهب 30880 جنيهًا.

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ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 3840 جنيهًا، واختتم حول 3860 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

فيما بدأت أسعار الذهب بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع فوق مستوى 2700 دولار للأوقية، ثم لامس 2690 دولارًا، كأدنى مستوى أسبوعي.

وشهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات يوم الإثنين، حيث اتجهت لنطاق ضيق بين 2704 دولارًا و2712 دولارًا للأوقية خلال تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وأشار إلى أن أسعار الذهب شهدت أول ارتفاع حاد لها خلال تعاملات الثلاثاء، حيث اخترق الذهب مستوى 2750 دولارًا للأوقية، فيما سجل المعدن الأصفر 2762 دولارًا يوم الأربعاء، واخترق مستوى 2775 دولار للأوقية من مساء الخميس.

وسجلت أسعار الذهب ذروتها الأسبوعية خلال تعاملات يوم الجمعة، حيث بلغ سعر الأوقية عند 2786 دولارًا للأوقية، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى أدنى مستوياته عند 2771 دولارًا.

وتوقع إمبابي، أن يبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، ولكن سياسات الرئيس الأمريكي أصبحت أشد تأثيرا في أسعار الذهب.