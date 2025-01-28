بيانات حكومية: مصر تمتلك 30 محمية تستحوذ على 14.1% من مساحة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2025 12:14 صباحاً - سمر السيد_ كشفت بيانات حكومية بلوغ إجمالي عدد المحميات الطبيعية في مصر نحو 30 محمية بإجمالي مساحة تراكمية 141.336 ألف كيلو متر مربع تمثل 14.1% من إجمالي مساحة الجمهورية.

وأوضحت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2024 الصادر عن الجهاز اليوم الاثنين، استنادًا إلى بيانات جهاز شئون البيئة أن المحميات الطبيعية في مصر تنقسم إلى محميات أراضي صحراوية مثل وادي الجمال والعميد الطبيعية ووادي العلاقي وطابا وسيوة والصحراء البيضاء ووادي دجلة.

وهناك محميات جيولوجية مثل الواحات البحرية والغابة المتحجرة وكهف وادي سنهور ونيزك جبل كامل، بجانب محميات أراضي رطبة مثل قارون وأشتوم الجميل والبرلس.

وهناك محمية واحدة بحرية وهي السلوم، في حين هناك محميات أخرى لم تصنفها وتبلغ مساحتها 93.808 ألف كيلو مترمربع، وتشمل 11 محمية طبيعية.

وشهد عدد المحميات الطبيعية بمصر ثباتًا منذ عام 2012 حتى الآن عند 30 محمية، في حين أنها كانت تبلغ نحو 29 محمية في عام 2010.

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وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2024 (الإصدار الخامس عشر بعد المائة) “، والذي يعتبر مرجع إحصائي شامل لكافة الإحصاءات الرسمية بشقـيها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي يصــدرها الجهــاز بالمشـاركة مع كافة الجهـات المتعـاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.