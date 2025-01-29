مصر تعلن كشفا نفطيا جديدا في خليج السويس باحتياطيات 8 ملايين…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يناير 2025 03:14 مساءً - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء، اكتشاف احتياطيات نفطية تقدر بنحو ثمانية ملايين برميل على الأقل في بئر “إيست كريستال-1” بخليج السويس، والتى تقوم بها شركة دراجون أويل الإماراتية، من خلال شركة العمليات المشتركة جابكو.

وقالت الوزارة في بيان “من خلال أعمال حفر البئر الجديدة التى تقع فى منطقة امتياز المندمجة بخليج السويس تم تأكيد المخزون المتوقع قبل الحفر البالغ نحو ثمانية ملايين برميل، مع توقعات بتجاوز هذه الكمية”.

وأظهرت نتائج الاختبارات المبدئية لطبقة هوارة الممتدة على 16 قدما إنتاجا يومياً بلغ أكثر من 2000 برميل من الزيت الخام، كما أن طبقة العسل الأساسية، التى يصل سمكها لأكثر من 100 قدم لم تختبر بعد.

وستقوم شركة جابكو باستكمال عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيين، مما سيسهم فى إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميًا.

ومن خلال أعمال حفر البئر الجديدة التى تقع في منطقة امتياز المندمجة بخليج السويس، تم تأكيد المخزون المتوقع قبل الحفر البالغ نحو 8 مليون برميل، مع توقعات بتجاوز هذه الكمية.

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هذا وتعد البئر “East Crystal-1” ثانى بئر استكشافى ناجح يتم حفره بناءاً على تطبيق أحدث تقنيات المسح السيزمي وهي تقنية المسح السيزمي القاعي (OBN)، بعد نجاح البئر “S. El-Wasl-1”.