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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: 106 أسواق ضمن مبادرة “اليوم الواحد” في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يناير 2025 02:12 مساءً - محمد أحمد _ ارتفع عدد الأسواق المشاركة في مبادرة “اليوم الواحد”، التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، إلى 106 في 20 محافظة على مدار 118 يومًا.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، قد صرّح بأن الوزارة تستهدف الوصول لأكثر من 200 سوق ضمن المبادرة، مع تمديد فترة العمل في بعض المناطق إلى يومين؛ استعدادا لاستقبال شهر رمضان.
وكشف أحمد كمال، معاون وزير التموين، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، عن نحو 50 شركة تابعة للقطاعين العام والخاص في المبادرة.
وأوضح كمال أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع مباشرة من المنتِج إلى المستهلك؛ ما يسهم في خفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% و 50%، بعد تقليل دور الوسطاء.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وضمن استقرار الأسعار، لافتًا إلى أنها تشمل سلع: الزيوت، والمنظفات، والمواد الغذائية، واللحوم، والدواجن، والفواكه، والخضروات.
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وقال كمال إن الجهات المعنية شددت حملاتها الرقابية لضمان انضباط الأسواق، ومنع التلاعب في الأسعار.
وبالتزامن، تستعد وزارة التموين، بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى، لإطلاق معارض “أهلا رمضان 2025” بداية من الشهر المقبل.
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