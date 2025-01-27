نعرض لكم الان تفاصيل خبر بلغت 4.309 مليار دولار.. الاستثمارات العربية تتصدر قائمة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يناير 2025 11:09 مساءً - سمر السيد_ كشفت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بلوغ إجمالي صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية نحو10.038 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023.

وأفادت بيانات الإحصاء الصادرة ضمن الكتاب الإحصائي السنوي الذي كشف الجهاز عنه اليوم، بتصدر صافي تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة قائمة صافي التدفقات الاستثمارية بالسوق المحلية خلال العام المالي 2022/2023 مسجلًة نحو 4.309 مليار دولار.

وبحسب البيانات، استحوذت المملكة العربية السعودية على الجانب الأكبر من صافي تدفقاتالاستثمارات العربية المباشرة في الفترة الزمنية السابق ذكرها، ووصلت إلى 2.137 مليار دولار، تلتها الإمارات بنحو 1.27 مليار دولار.

فيما سجل صافي استثمارات قطر نحو 461.4 مليون دولار، والكويت نحو 411.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.

صافي تدفقات استثمارات الاتحاد الأوروبي

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأفادت البيانات ببلوغ صافي تدفقات استثمارات الاتحاد الأوروبي بالسوق المحلية نحو 1.86 مليار دولار، منها 307.1 مليون ضختها فرنسا و99.6 مليون دولار مثلت صافي التدفقات الاستثمارية الألمانية.

كما بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الهولندية المباشرة نحو710.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، ولوكسمبرج نحو 708.7 مليون دولار.

وأوضحت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز أن إجمالي استثمارات الولايات المتحدة الأميريكية سجلت خلال هذه الفترة نحو 691.3 مليون دولار ، فيما بلغت صافي تدفقات الاستثمارات البريطانية نحو 397.2 مليون دولار.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2024 (الإصدار الخامس عشر بعد المائة)، والذي يعتبر مرجع إحصائي شامل لكافة الإحصاءات الرسمية بشقـيها الاقتصــادي والاجتماعي والبيئي التي يصدرها الجهــاز بالمشـاركة مع كافة الجهـات المتعـاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني

وشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والإحصاءات موضحة من خلال سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الاقتصـادية و الاجتماعــــية والديموجرافية، والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغـيرات في كافــة المجــالات (التجارة الخارجية، الداخلية، المالية، البنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار، الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، المنتجــين، الناتج المحلي الإجكالي، معدلات النمو الاقتصادي، الاتصالات، الحســابات القومية، التعليــم، العمل، الصحة،السكان وتوزيعتهم ،الثقافة، العدل، إحصاءات البيئة) على المستوي الإجمالي ومستوى المحافظات.