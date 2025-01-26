كيف تتعامل مع طفل يعاني من اضطراب الأكل؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 01:58 مساءً - تُعتبر اضطرابات الأكل من التحديات التي تؤثر بشكل خاص على الشباب، حيث يُعد التنمر أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تفاقم هذه المشكلة، وفقًا لمؤسسة Beat البريطانية المتخصصة في هذا المجال.

كما يتأثر أفراد الأسرة والأصدقاء المحيطون بالشخص المصاب، حيث يواجهون مشاعر مرتبطة بهذه الحالة.

تشير تقارير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إلى أن حوالي 10,000 طفل وشاب بدأوا العلاج من اضطرابات الأكل بين أبريل وديسمبر 2022، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2021.

تعود هذه الزيادة جزئيًا إلى الضغوط الحياتية، بما في ذلك الضغوط النفسية مثل التنمر، وتأثيرات الانتقال إلى الجامعة، والضغط الأكاديمي.

آنا كوهين، المعالجة النفسية للأطفال والمتحدثة باسم جمعية المعالجين النفسيين للأطفال (ACP)، تعمل مع الشباب الذين يعانون من اضطرابات الأكل منذ حوالي عشرين عامًا. وتقدم نصائح للآباء حول العلامات المبكرة التي يجب الانتباه لها، وما ينبغي تجنبه في حال كان الطفل يعاني من اضطراب في الأكل.

**العلامات المبكرة لاضطرابات الأكل**

تشير كوهين إلى أن زيادة الاهتمام بحساب السعرات الحرارية، وتجاهل الطعام، قد تكون من العلامات المبكرة التي يجب مراقبتها.