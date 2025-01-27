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الدوري الإيطالي (22): فينيزيا يستقبل فيرونا

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الدوري الإيطالي (22): فينيزيا يستقبل فيرونا

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الإثنين، مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، حيث يلتقي فينيزيا مع هيلاس فيرونا الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وجنوى مع مونزا الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (22)
ميلان × بارما 3-2
أودونيزي × روما 1-2
ليتشي × إنتر ميلان 0-4
لاتسيو × فيورنتينا 1-2
تورينو × كالياري 2-0
كومو × أتلانتا 1-2
نابولي × جوفنتوس 2-1
إمبولي × بولونيا 1-1

ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 53 نقطة
2- إنتر ميلان: 50 نقطة
3- أتلانتا: 46 نقطة
4- لاتسيو: 39 نقطة
5- جوفنتوس: 37 نقطة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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