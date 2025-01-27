الدوري الإيطالي (22): فينيزيا يستقبل فيرونا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الإثنين، مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، حيث يلتقي فينيزيا مع هيلاس فيرونا الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وجنوى مع مونزا الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (22)

ميلان × بارما 3-2

أودونيزي × روما 1-2

ليتشي × إنتر ميلان 0-4

لاتسيو × فيورنتينا 1-2

تورينو × كالياري 2-0

كومو × أتلانتا 1-2

نابولي × جوفنتوس 2-1

إمبولي × بولونيا 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 53 نقطة

2- إنتر ميلان: 50 نقطة

3- أتلانتا: 46 نقطة

4- لاتسيو: 39 نقطة

5- جوفنتوس: 37 نقطة