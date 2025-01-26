دراسة: اللحوم الحمراء المصنعة تزيد من خطر الإصابة بالخرف

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 01:58 مساءً - ارتبطت اللحوم الحمراء سابقًا بزيادة معدلات الإصابة بالسرطان، كما تم تحديدها كعامل مساهم في تغير المناخ نتيجة لأساليب إنتاجها. والآن، تشير دراسة جديدة إلى أن بعض أنواع اللحوم الحمراء المصنعة قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

أجريت هذه الدراسة من قبل فريق بحثي يقوده باحثون من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة في بوسطن، واستندت إلى سجلات 133,771 شخصًا من قاعدتي بيانات صحيتين في الولايات المتحدة.

تمت متابعة المشاركين لمدة تصل إلى 43 عامًا، حيث تم تحليل أنماطهم الغذائية مقابل احتمالية الإصابة بالخرف.

استنادًا إلى دراسة شملت 11,173 شخصًا تم تشخيصهم بالخرف خلال فترة البحث، وُجد أن تناول ربع وجبة أو أكثر من اللحوم الحمراء المصنعة يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 13% مقارنةً بأولئك الذين تناولوا كميات قليلة فقط من هذه اللحوم.

كما أظهرت النتائج أن كل وجبة إضافية من اللحوم الحمراء المصنعة تسرع من الشيخوخة المعرفية بنحو 1.6 سنة.

وكتب الباحثون في دراستهم، وفقًا لموقع “ساينس أليرت”: “إن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، وخاصة المصنعة منها، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف وتدهور الإدراك”.

وأضافوا: “قد يكون تقليل استهلاك هذه اللحوم خطوة مهمة للحفاظ على صحة الدماغ”.