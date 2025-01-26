مسؤول أوروبي: استثمارات مرتقبة وزيادة التجارة مع مصر

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 02:15 مساءً - سمر السيد _ اعتبر مصدر مسؤول لدى سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن توقف الحرب في قطاع غزة خبر جيد لمصر ومنطقة الشرق الأوسط والاتحاد نفسه، مشيرًا إلى أنه سيقلل درجات المخاطر للمستثمرين الأوروبيين القادمين للاستثمار بالسوق المحلية.

وتوقع في تصريحات لـ»دوت الخليج» قدوم استثمارات أوروبية جديدة، وزيادة حجم التجارة المشتركة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الاتحاد يسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، مشيرًا إلى أن وفد السفارة بالقاهرة يجرى محادثات مع المستثمرين الأوروبيين لتحفيزهم على الاستثمار محليًا، كما يتناقش مع الحكومة حول طرق تسهيل الاستثمارات لجذب الشركات الأوروبية للعمل محليًا.

وقال إن الاتحاد يجري مناقشات جيدة مع الحكومة في هذا الإطار. وفي سياق متصل، قال إن العام الماضي 2024 كان جيدًا على صعيد التجارة الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخاصة على الصادرات المصرية الزراعية والغذائية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها.

أضاف إن حجم الصادرات المصرية الزراعية والغذائية اقترب من 2 مليار يورو خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا المعدل يوضح كيفية تحسن المنتجات المصرية من حيث الجودة، لا سيما أن الاتحاد يضع معايير متشددة للغاية فيما يتعلق بصادراته من الغذاء.

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ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وكشفت بيانات سابقة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن بلوغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو.